Недовольные Brexit захотели отдельное гражданство ради ЕС

Мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС. Об этом сообщил The Guardian.

В частности, политик отметил, что можно создать «ассоциированное гражданство» Евросоюза. Оно позволит его обладателям свободно передвигаться по странам объединения, а также жить и работать там. Помимо этого, британцы, которые захотят получить его, смогут голосовать на выборах в Европарламент и иметь свободный доступ к здравоохранению.

По словам Хана, он планирует провести встречи с президентом Европарламента Дэвидом Сассоли и главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье, чтобы обсудить идею ассоциированного гражданства. Как отмечает The Guardian, идея лондонского мэра, скорее всего, обречена на провал. Это связано с тем, что она противоречит законодательству ЕС.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



