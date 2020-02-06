Brexit сочли выгодным для России

Выход Великобритании из Евросоюза может изменить баланс сил в международном сообществе. Одни страны станут влиятельнее, а другие ослабнут, считает газета Financial Times.

Издание также сочло Brexit выгодным для России, поскольку выход из объединения может смягчить позиции ЕС в отношении Москвы: Франция, Финляндия и Италия уже стремятся наладить с ней отношения.

Газета отмечает, что после Brexit ослабнут некоторые страны — например, Нидерланды, — которые привыкли «прятаться за спиной Великобритании». Они надеялись, что Лондон будет представлять их интересы в том числе.

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Дипломатический источник рассказал, что на фоне Brexit некоторые страны — в частности, Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды — уже требуют от Брюсселя не раздувать бюджет объединения. «Это то, чем мы в основном занимаемся последние три года: общаемся с другими 26 странами и выясняем, в чем у нас схожие взгляды», — отметил дипломат.

10 января стало известно, что Лондон подготовил новый санкционный режим, под ограничения в рамках которого могут попасть и граждане России. Он будет действовать независимо от Евросоюза.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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