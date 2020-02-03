В Британии испугались терроризма после Brexit

В Великобритании испугались терроризма после Brexit. Глава британского МИД Доминик Рааб признал, что выход из Евросоюза поставил под угрозу возможность спецслужб отслеживать террористов и глав преступного мира. Его слова приводит The Independent.

Рааб заявил, что Лондон может потерять доступ к обмену информацией о пассажирах транспортных сетей и зарегистрированных транспортных средствах, а также к базе данных отпечатков пальцев и ДНК. Все из-за прекращения свободного перемещения со странами Евросоюза, считает министр. Соответствующие договоренности о безопасности будут действовать до конца 2020 года, пока не истечет переходный период. Доступ к некоторым инструментам безопасности может быть продлен в случае, если страна примет режим свободного передвижения с ЕС, отметил Рааб.

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Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (02:00 1 февраля по московскому времени). Brexit — выход Соединенного Королевства из сообщества — произошел в соответствии с подписанными ранее обеими сторонами документами. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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