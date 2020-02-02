Британским дипломатам посоветовали сидеть отдельно от представителей Евросоюза

МИД Великобритании призвал своих дипломатов сидеть отдельно от коллег из Евросоюза. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на письмо главы ведомства Доминика Рааба другим дипломатам.

В документе говорится о том, что «британские дипломаты должны занять позицию независимой, уверенной в себе страны». Садиться отдельно от европейских дипломатов, в частности, рекомендуется на международных встречах.

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Глава британского МИД заявил, что следование законам ЕС «уничтожает суть Brexit». Рааб заверил, что такого не произойдет, поскольку обе стороны будут вести жесткие переговоры на эту тему. Рааб также призвал Европейский суд скорее вынести решение по торговым спорам.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (02:00 1 февраля по московскому времени). Brexit — выход Соединенного Королевства из сообщества — произошел в соответствии с подписанными ранее обеими сторонами документами. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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