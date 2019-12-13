Трамп дал Британии новый повод выйти из ЕС

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и дал ему новый повод выйти из Евросоюза. В сообщении в Twitter он пообещал, что после Brexit страны заключат крупную торговую сделку, которая будет выгоднее любого возможного соглашения с Брюсселем.

Джонсон, в свою очередь, пообещал поддержавшим его избирателям, что Британия выйдет из состава Евросоюза к 31 января без любых «но» и «если», сообщает РИА Новости.

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По предварительным данным, консерваторы набирают в парламенте абсолютное большинство, то есть больше 325 мест, поэтому оппозиция больше не сможет заблокировать Brexit. Экзитполы отдали партии от 358 до 368 мест. Такой результат выборов делает Джонсона самым успешным премьером королевства со времен Маргарет Тэтчер.

У лейбористов, которые обещали новый референдум по выходу из Евросоюза, будет от 192 до 202 мест. Третье место должна получить Шотландская национальная партия. Предположительно, у нее будет 55 мандатов. Не исключено, что этот результат позволит ей возобновить разговор о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства.

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