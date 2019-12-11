Премьер Великобритании спрятался в холодильнике от журналистов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спрятался вместо ответа на вопрос журналиста, зайдя в холодильную камеру на молочном предприятии. Об этом сообщил таблоид The Daily Mirror.

Сообщается, что журналист и съемочная группа телевизионного ток-шоу Good Morning Britain устроила «засаду» в месте, куда должен был приехать Джонсон, и корреспондент подошел к политику, чтобы спросить о том, собирается ли он прийти на их передачу в качестве гостя.

В ответ на вопрос премьер-министр замялся, ответил «вернусь к вам через секунду», развернулся и в сопровождении своих помощников зашел в холодильник. За всем этим в эфире программы наблюдали ее ведущие, сидя в студии. Они заметили, что, увидев журналистов, один из сопровождающих Джонсона нецензурно выругался — это было видно по движению губ.

В июне текущего года журналисты заставили главу британского правительства признаться в опыте употребления кокаина. Он подчеркнул, что никогда не скрывал, что однажды пробовал наркотик, и что его об этом спрашивали уже примерно 15 раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru