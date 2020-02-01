Евросоюз пожалел о выходе Великобритании

Евросоюз сожалеет о выходе Великобритании, об этом заявил куратор внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Его заявление опубликовал телеканал EEAS в Twitter.

«Мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз», — заявил Боррель, но добавил, что ЕС уважает этот выбор. По его словам, Великобритания останется ключевым партнером для Евросоюза. Куратор внешней политики отметил желание наладить с Британией торгово-экономические отношения, а также сотрудничать во внешней политике, безопасности и обороне. По его словам, ЕС хочет построить новое амбициозное партнерство.

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Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (02:00 1 февраля по московскому времени). Brexit — выход Соединенного Королевства из сообщества — произошел в соответствии с подписанными ранее обеими сторонами документами. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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