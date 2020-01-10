Великобритания подготовила новые антироссийские санкции

Великобритания подготовила новый санкционный режим, под ограничения в рамках которого могут попасть и граждане России. Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что об этом британские власти объявят в феврале. В рамках нового режима Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Financial Times также сообщает, что в первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия.
Новый режим будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон покинет его. Благодаря этому Великобритания сможет действовать быстрее, не согласовывая меры с ЕС.
В конце сентября 2019 года министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что после выхода из Европейского союза Лондон будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов. Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.