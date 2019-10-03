Великобритания смягчила санкции против России

Великобритания внесла поправки в санкционный закон против России об экспорте, разрешив поставку необходимых веществ для работы по программе европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020. Соответствующий документ был размещен на сайте законодательства Королевства, на него обратил внимание RT.
В тексте говорится, что разрешена продажа и поставка в Россию тех материалов, которые нужны для заправки спутников или работы в пусковых устройствах. Другим основанием для поставок могут быть тестовые испытания программы. При этом отмечается необходимость получения согласования при каждом конкретном случае.
9 августа сообщалось, что испытания парашютной системы европейско-российской миссии ExoMars-2020 провалились. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке.
Запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия для миссии предоставит ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст «Роскосмосу» посадочную платформу только после того, как ее покинет ровер.