Европейско-российские испытания ExoMars-2020 провалились

Испытания парашютной системы европейско-российской миссии ExoMars-2020 провалились, сообщил РИА Новости источник.

«Испытания парашютной системы на шведском ракетном полигоне Эсрейндж завершились неудачей. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке», — сказал собеседник.

Агентство отмечает, что тесты, в ходе которых аэростат с макетом поднялся в высоту на несколько километров, состоялись 5 августа.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, за оставшееся до запуска время парашютную систему можно отработать. «Думаю, сроки запуска не сдвинутся, если не возникнут какие-то новые причины. Если в этот раз не получилось — подправят, времени еще достаточно», — сказал он.

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В октябре 2016 года демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 разбился о поверхность Марса. Причиной инцидента стала ошибка системы управления, в результате которой аппарат массой 577 килограммов преждевременно отключил тормозные ракетные двигатели.

Запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия для миссии предоставит ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст «Роскосмосу» посадочную платформу только после того, как ее покинет ровер.

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