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Британцы расплатятся за «развод» с Европой

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Британцы расплатятся за «развод» с Евросоюзом в результате Brexit, пишет Bloomberg. Со следующего года ввозимые из континентальной Европы товары подорожают из-за необходимости их таможенного оформления.

По словам опрошенных изданием экспертов, подорожание произойдет в любом случае — независимо от того, удастся ли правительству Бориса Джонсона заключить сделку с Брюсселем, которая будет включать соглашение о свободной торговле.

В частности, с 2021 года на любой ввозимый из стран ЕС товар необходимо будет оформлять таможенную декларацию стоимостью от 16 до 56 фунтов (примерно 21-73 доллара). В низкоприбыльной отрасли, каковой является розничная торговля, любое увеличение расходов будет перекладываться на потребителей, говорят участники рынка.

Великобритания вышла из состава ЕС 31 января, однако до конца года будет действовать переходный период, подразумевающий сохранение большинства прежних правил. За это время сторонам предстоит решить, как строить торговые отношения в дальнейшем.

Лондон в любом случае выйдет из европейского единого рынка и таможенного союза, однако Джонсон стремится организовать отношения с ЕС наподобие тех, что существуют между блоком и Канадой, — с возможностью не соответствовать европейским требованиям к продукции и иметь договоренности с третьими странами.

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