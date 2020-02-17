Британцы расплатятся за «развод» с Европой

Британцы расплатятся за «развод» с Евросоюзом в результате Brexit, пишет Bloomberg. Со следующего года ввозимые из континентальной Европы товары подорожают из-за необходимости их таможенного оформления.

По словам опрошенных изданием экспертов, подорожание произойдет в любом случае — независимо от того, удастся ли правительству Бориса Джонсона заключить сделку с Брюсселем, которая будет включать соглашение о свободной торговле.

В частности, с 2021 года на любой ввозимый из стран ЕС товар необходимо будет оформлять таможенную декларацию стоимостью от 16 до 56 фунтов (примерно 21-73 доллара). В низкоприбыльной отрасли, каковой является розничная торговля, любое увеличение расходов будет перекладываться на потребителей, говорят участники рынка.

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Великобритания вышла из состава ЕС 31 января, однако до конца года будет действовать переходный период, подразумевающий сохранение большинства прежних правил. За это время сторонам предстоит решить, как строить торговые отношения в дальнейшем.

Лондон в любом случае выйдет из европейского единого рынка и таможенного союза, однако Джонсон стремится организовать отношения с ЕС наподобие тех, что существуют между блоком и Канадой, — с возможностью не соответствовать европейским требованиям к продукции и иметь договоренности с третьими странами.

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