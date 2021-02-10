Путин рассказал о двух предложениях Макрону по Навальному

Президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом российский лидер заявил на закрытой встрече с руководителями СМИ, сообщается в Telegram-канале журналистов РИА Новости, входящих в кремлевский пул.

По словам Путина, он сделал французскому коллеге два предложения. Уже в первом телефонном разговоре глава государства обсуждал с Макроном возможность приезда российских специалистов в Европу для совместной работы в лабораториях по определению яда во взятых у Навального образцах. «Если найдут хоть что-то, сказал, в ту же секунду будет возбуждено уголовное дело», — сказал Путин.

Президент России также предлагал Макрону еще один вариант: принять западных специалистов и исследовать привезенные образцы в России, однако французский лидер отказался, заявив, что Москва не хочет сотрудничать.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. В начале сентября в Германии заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов.

В конце сентября того же года Макрон призвал Россию объяснить ситуацию. По его словам, тот факт, что против Навального пытались применить химическое оружие, не вызывает сомнений. При этом западные страны должны действовать методично, добавил он.