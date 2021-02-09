Дочь ветерана рассказала о суде над Навальным

Дочь 94-летнего ветерана Игната Артеменко Елена рассказала о суде над Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по делу о клевете. В ходе беседы с «Московским Комсомольцем», в частности, обсуждалось, как сам истец отреагировал на выступление Навального в суде.

По словам Елены, Артеменко получил приглашение на съемки по телефону. «Когда ролик вышел, мы с удовольствием посмотрели. Звонили родственники и друзья, все очень уважают папу. И вдруг как гром среди ясного неба: холуй, предатель, позор страны… Папа прошел такой славный боевой путь, офицер, 39 лет служил в армии. Поэтому смириться с такими оскорблениями было немыслимо», — рассказала она.

На вопрос о том, был ли инициатором судебного разбирательства внук Артеменко, Елена ответила отрицательно: «Папа принял решение самостоятельно. Никто не вправе навязывать ему свое мнение. Да он не из тех, на кого можно надавить». Она также указала, что мужчины семьи поддержали такое решение.

Комментируя слова Игоря, внука ветерана, о том, что ни он, ни сам Артеменко заявления не писали, Елена отметила, что СК проводил проверку самостоятельно, а также самостоятельно взаимодействовал с мужчиной во время следствия. «Не исключаю, что такое заявление имеется, но, как мне пояснили юристы, его заявление не является обязательным по делам данной категории», — сказала она.

В ответ на предположение о том, что на суде казалось, что ветеран не понимал, что происходит, Елена возразила, подчеркнув, что ее отец отчетливо понимает все происходящее, и «он тверд в своем решении не оставлять безнаказанно такую клевету». «Разнузданное поведение ответчика возмутило и меня и папу, всё это очень огорчительно. Папа, откровенно говоря, возмущался поведением Навального», — прокомментировала она реакцию ветерана на выступление Навального в суде.

«Извинения должны быть принесены публично, так же громко, как и сами оскорбления, причем как перед папой, так и перед памятью [народного артиста СССР ] Василия Ланового, который уже сам не сможет за себя заступиться. Больше ничего папе не надо. Тем более не надо никаких денег, о которых многократно прозвучало на суде от ответчика, причем, в очень оскорбительной форме. Хотя чему удивляться, каждый меряет своим аршином», — подытожила женщина.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Навальный на суде заявил, что ему непонятно обвинение и он не признает вину. По его словам, он не знаком с ветераном и не знал о нем ничего до того, пока к нему не пришли полицейские. Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. По словам ветерана, его «очень огорчило», что Навальный назвал его «предателем Родины».