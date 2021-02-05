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Ветерану Артеменко стало плохо во время суда над Навальным

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Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости

Ветерану Игнату Артеменко стало плохо во время суда над Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство указывает, что суд прервал заседание, чтобы 94-летнему мужчине вызвали скорую помощь.

Ранее на слушании ветеран отметил, что давал подробные показания по делу о клевете, но сейчас плохо себя чувствует, и попросил прекратить его допрос.

Алексея Навального судят по делу о клевете в адрес Игната Артеменко. По версии следствия, 2 июня 2020 года он опубликовал в Telegram-канале и Twitter видео, в котором ветеран высказал свою гражданскую позицию в поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации. Помимо Игнатенко, в ролике снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Навальный на суде заявил, что ему непонятно обвинение и он не признает вину. По его словам, он не знаком с ветераном и не знал о нем ничего до того, пока к нему не пришли полицейские. Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. По словам ветерана, его «очень огорчило», что Навальный назвал его «предателем Родины».

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