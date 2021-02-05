Навальный в суде рассказал о «мешочке с кокаином» Охлобыстина

Алексей Навальный (учредитель ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в ходе судебного заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны спросил, почему в суд не пришли дизайнер Артемий Лебедев и актер Иван Охлобыстин, которые тоже снялись в видео в поддержку внесения поправок в Конституцию России и которых он назвал позором страны. Слова Навального приводит телеканал «Дождь» в своем Twitter-аккаунте.

«Почему же я здесь не вижу ни Лебедева, ни Охлобыстина? Неудобно было бы говорить, что их оклеветал, у Лебедева зеленые волосы, а у Охлобыстина, наверное, мешочек с кокаином», — сказал оппозиционер.

Ранее на суде Навальный заявил, что своей вины не признает, поскольку не знаком с потерпевшим и не знал о нем ничего до того момента, пока к нему не пришла полиция. «Я ничего не знал об Артеменко, кроме того, что его родственники — бессовестные люди, которые торгуют своим дедом», — отметил он.

В свою очередь прокурор Екатерина Фролова заявила, что подсудимый умышленно распространил сведения, порочащие ветерана войны — 94-летнего Игната Артеменко. Ему был причинен моральный вред вследствие преступных действий обвиняемого.

По словам Фроловой, под роликом Навальный опубликовал оскорбительный комментарий: «Вот они, голубчики, надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато, посмотрите на них — это позор страны».

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись Лебедев, Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.