Прокурор огласил фабулу обвинения Навального в клевете против ветерана

В Бабушкинском суде Москвы на слушаниях по делу в отношении Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прокурор огласил фабулу обвинения о клевете против ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор Екатерина Фролова заявила, что подсудимый умышленно распространил сведения, порочащие ветерана войны — 94-летнего Игната Артеменко. Ему был причинен моральный вред вследствие преступных действий обвиняемого. Прокурор указала, что с публикацией Навального ознакомился неограниченный круг лиц.

Под роликом обвиняемый опубликовал оскорбительный комментарий: «Вот они, голубчики, надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато, посмотрите на них — это позор страны», — заявила Фролова.

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.