Потерпевший ветеран по делу Навального поучаствует в заседании по видеосвязи

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поучаствует по видеосвязи в заседании Бабушкинского районного суда, где 5 февраля рассматривается дело Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете. Об этом сообщает ТАСС.

При этом 94-летний потерпевший надел средства индивидуальной защиты, как предписывают санитарные нормы. Навальный обратился к суду с просьбой разрешить Артеменко снять маску, поскольку последнему тяжело дышать.

«Ваша честь, зачем вы заставили ветерана надеть медицинскую маску? Ему же тяжело дышать, он не доживет до конца заседания», — отметил обвиняемый, однако суд отклонил просьбу, сославшись на общие для всех санитарные требования.

Заседание началось ранее 5 февраля. Защита блогера опоздала к началу процесса.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Как сообщалось ранее, перед началом заседания у суда заметили представителя британского посольства, а также машины с номерами польского и французского посольств.