Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального в пятницу, 5 февраля, доставили в Бабушкинский суд Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что суд рассмотрит дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Наказание по статье предусматривает штраф либо обязательные работы.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 93-летний ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике, помимо него, снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Как указала в беседе с «Лентой.ру» пресс-секретарь суда Александра Савельева, своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану и не признает вину.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив его к 3,5 годам колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении. 20 августа 2020 года он впал в кому, первые два дня помощь ему оказывали российские медики, а 22 августа его транспортировали в немецкую клинику. Ее специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок», однако российские врачи следов ядов не обнаружили.