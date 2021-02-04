Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального доставят 5 февраля в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева, передает ТАСС.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 93-летний ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артпемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Как указывает ТАСС, своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану и не признает вину. Наказание по статье о клевете предусматривает штраф либо обязательные работы.