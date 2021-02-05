Началось заседание суда по делу Навального о клевете на ветерана

Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение дела Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевший ветеран участвует в заседании суда по Навальному по видеосвязи. По информации агентства, защита блогера опоздала к началу процесса.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Как сообщалось ранее, перед началом заседания у суда заметили представителя британского посольства, а также машины с номерами польского и французского посольств.