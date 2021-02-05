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Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального о клевете

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Машины иностранных дипломатов заметили у Бабушкинского суда, где будет рассматриваться дело Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщают РИА Новости, Telegram-каналы Life Shot и RT.

Так, вблизи здания суда заметили представителя Великобритании. С журналистами он разговаривать отказался. Позднее корреспонденты заметили машины с номерам польского и французского посольств.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 93-летний ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

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