Соратник Навального отказался комментировать видео с британским дипломатом

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись, на которой он, предположительно, разговаривает с сотрудником посольства Великобритании. Его слова приводит «Эхо Москвы».

«У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда.

Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея [Навального], массовыми протестами, приговором», — объяснил Ашурков.

1 февраля RT опубликовал видео, якобы снятое в одном из ресторанов Москвы в 2012 году. На записи человек, похожий на Ашуркова, говорит собеседнику: «Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, 10-20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину».

Кроме того, как утверждает RT, сотрудник ФБК сообщил об активном участии «посольской резидентуры МИ-6» в работе с российской оппозицией, «поддерживая различные НКО, выдавая им гранты». Собеседником Ашуркова, по информации телеканала, был британский дипломат, «которого ФСБ считает агентом МИ-6».