Байдена попросили ввести санкции против ряда россиян

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включено Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) попросил американского лидера Джо Байдена ввести санкции против ряда россиян из-за Алексея Навального. Об этом сообщает CNN.

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции», — сказал исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. По его словам, ФБК просит принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину: бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и других. В заявлении говорится, что часть из этого списка уже находится под американскими санкциями.

Абрамович фигурирует в «приоритетном» коротком списке. Как пишет РИА Новости, по словам представителя бизнесмена, никаких оснований для подобных заявлений нет.

По словам Ашуркова, список был составлен до возвращения Навального из Германии в Россию.

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок».

17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.