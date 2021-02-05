Навальный обвинил родственников потерпевшего ветерана в издевательствах

Алексей Навальный (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), дело которого о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны рассматривается 5 февраля, обвинил родственников потерпевшего 94-летнего Игната Артеменко в издевательствах. Об этом сообщает «Дождь» в своем Telegram-канале.

«Его родственники им торгуют, чтобы получить денег, и издеваются», — заявил блогер. По его словам, беспомощного ветерана используют как куклу.

Ранее Артеменко подключился к заседанию Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело о клевете против него, по видеосвязи. При этом 94-летний потерпевший надел средства индивидуальной защиты. Навальный обратился к суду с просьбой разрешить Артеменко снять маску, поскольку последнему тяжело дышать. Однако суд отклонил просьбу, сославшись на общие для всех санитарные требования.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Как сообщалось ранее, перед началом заседания у суда заметили представителя британского посольства, а также машины с номерами польского и французского посольств.