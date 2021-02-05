Подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии на акции 31 января арестовали

В Москве арестован подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии на несогласованной акции, которая прошла 31 января. Об этом в пятницу, 5 февраля, со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы сообщает издание РБК.

По данным суда, подозреваемый 26-летний Сергей Василенко арестован на два месяца до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»). Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы подозреваемый поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально в московском управлении Росгвардии сообщили, что автомобиль в центре Москвы сгорел из-за технической неполадки.

31 января в России во второй раз прошли акции в поддержку Алексея Навального. Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах. Как сообщили в правоохранительных органах, на улицы Москвы вышли около двух тысяч человек.