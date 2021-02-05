Навальный в суде ответил на обвинения в клевете против ветерана

Алексей Навальный (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) ответил на обвинения в клевете против ветерана. Об этом он заявил на судебном заседании в Бабушкинском суде Москвы, передает РАПСИ.

Подсудимый сказал, что ему непонятно обвинение. Своей вины он не признает. Навальный заявил, что не знаком с потерпевшим и не знал о нем ничего до того момента, пока к нему не пришла полиция.

«Я ничего не знал об Артеменко, кроме того, что его родственники — бессовестные люди, которые торгуют своим дедом», — сказал обвиняемый.

Адвокат Вадим Кобзев считает, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления.

«Считаем, что предъявленное Навальному обвинение является неясным и противоречивым», — сказал защитник. По его мнению, в деле отсутствует объективная сторона преступления. Он сослался на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам о клевете, указав, что есть разница между высказыванием мнения и намеренной ложью.

Защита считает, что следствию не удалось установить место и время совершения преступления.

Ранее 5 февраля прокурор Екатерина Фролова заявила, что подсудимый умышленно распространил сведения, порочащие ветерана войны — 94-летнего Игната Артеменко. Ему был причинен моральный вред вследствие преступных действий обвиняемого. Прокурор указала, что с публикацией Навального ознакомился неограниченный круг лиц.

Под роликом обвиняемый опубликовал оскорбительный комментарий: «Вот они, голубчики, надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато, посмотрите на них — это позор страны», — заявила Фролова.

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.