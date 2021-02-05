Ветеран в суде потребовал извинений от Навального

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал извинений от Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом потерпевший заявил на слушаниях в Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается деле о клевете, передает РАПСИ.

Выступающий по видеосвязи Артеменко заявил, что он является ветераном войны, получил ранения на фронте при форсировании реки Одер, участвовал в партизанском движении, воевал на втором Белорусском фронте.

«В июне я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило», — сказал Артеменко. Он хочет, чтобы подсудимый публично перед ним извинился.

Ветеран отметил, что давал подробные показания по делу о клевете, но сейчас плохо себя чувствует и попросил прекратить его допрос.

Ранее 5 февраля подсудимый сказал, что ему непонятно обвинение. Своей вины он не признает. Навальный заявил, что не знаком с потерпевшим и не знал о нем ничего до того момента, пока к нему не пришла полиция.

«Я ничего не знал об Артеменко, кроме того, что его родственники — бессовестные люди, которые торгуют своим дедом», — сказал обвиняемый.

Адвокат Вадим Кобзев считает, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления.

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.