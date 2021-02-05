Ветеран в суде рассказал про нанесенное Навальным оскорбление

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко рассказал про оскорбление, нанесенное ему Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Эти показания потерпевшего оглашаются на слушаниях по делу о клевете в Бабушкинском суде Москвы. Об этом сообщает РАПСИ.

По словам потерпевшего, днем 9 июня 2020 года у него ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с сердцем, пришлось вызвать врача.

«Мне стало плохо из-за переживаний о том, как обо мне теперь думает народ после критических высказываний Навального. Я бы хотел, чтобы он извинился передо мной. Я ведь не позор страны, а ее защитник. Я не холуй, я никогда никого не сдал, я не человек без совести», — отметил ветеран.

Он считает, что подсудимый его оклеветал. «Не хочу с этим мириться, хочу, чтобы меня правоохранительные органы защитили», — говорится в его показаниях.

Артеменко попросил внука помочь ему наказать Навального за его клеветнические слова.

Ранее 5 февраля потерпевший, выступая по видеосвязи, потребовал извинений от подсудимого.

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.