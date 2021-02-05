МИД прокомментировал приезд иностранных дипломатов на суд по делу Навального

МИД России прокомментировал приезд иностранных дипломатов на заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве поприветствовали «стремление британского, французского и других посольств поддержать ветерана Второй мировой войны».

О том, что машины дипломатов заметили у суда, ранее сообщали РИА Новости, Telegram-каналы Life Shot и RT.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.