Навальный в суде назвал внука ветерана проституткой и торговцем дедом

Во время заседания в Бабушкинском суде Москвы Алексей Навальный (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) назвал Игоря Колесникова, внука 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, проституткой и торговцем дедом. Об этом сообщает РАПСИ.

На процессе по делу о клевете на ветерана между внуком потерпевшего и обвиняемым произошла словесная перепалка. Алексей Навальный заявил, что Колесников торгует дедом и назвал его «внуком-проститутом».

По словам обвиняемого, родственники используют пожилого человека «как куклу» для участия в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что свидетель, который написал заявление в Следственный комитет России (СКР) на Алексея Навального, рассказал в суде о своих задетых словами Навального чувствах. Он отметил, что его задело использование слов «предатель» и «продажный холуй» в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.