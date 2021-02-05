Прокурор обвинил Навального в доведении ветерана до приступа на суде

Прокурор обвинил Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в том, что потерпевшему — 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко стало плохо на процессе, проходящем в Бабушкинском суде Москвы. Об этом представляющая государственное обвинение прокурор Екатерина Фролова заявила на заседании, передает РАПСИ.

Слушания, прерванные из-за того, что ветерану была вызвана скорая помощь, возобновились, но без его участия. Судья объяснила, что исследование показаний потерпевшего было прервано, потому что ему стало плохо.

«Они, эти родственники, сегодня возьмут и этого деда подушкой ночью придушат, чтобы говорить потом, что его процесс этот доконал», — сказал подсудимый, узнав об отсутствии ветерана. Он попросил секретаря судебного заседания занести его слова в протокол. «До такого состояния его [Артеменко] довел Навальный», — отметил прокурор.

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.