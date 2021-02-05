Свидетель в суде рассказал о задетых словами Навального чувствах

В Бабушкинском суде Москвы дал показания свидетель, который написал заявление в Следственный комитет России (СКР) на Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после его комментария к видеоролику с участием 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РАПСИ.

Владимир Акимов приехал на суд из Пензенской области за свой счет. По его словам, он добирался поездом. «Это моя гражданская позиция, никто на меня не давил и не принуждал», — указал свидетель.

В июне 2020 года он попросил СКР провести проверку в связи с высказываниями подсудимого. «Особенно меня задело, что Навальный использовал слова "предатель" и "продажный холуй" в адрес ветерана Великой Отечественной войны!» — подчеркнул Акимов.

Он считает, что подсудимый не только оскорбил Артеменко, но и оболгал его. Так он ответил на вопрос адвоката обвиняемого о разнице между клеветой и оскорблением.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.