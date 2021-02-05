Навальному пригрозили новыми исками

Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, потерпевшего по делу о клевете, пригрозили Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) новыми исками. Об этом в разговоре с «Подъемом» сообщил внук пенсионера Игорь Колесников.

«Я еще прочитал в интернете, что мы за деньги работаем, поэтому хотелось бы спросить, откуда у него такая информация. Если он не сможет ее предоставить, надо, чтобы за это он тоже перед судом ответил», — сказал собеседник издания, уточнив, что проконсультируется по этому вопросу с юристами.

Колесников добавил, что на заседании суда по делу о клевете ждет от Навального только извинений. «Мне мама звонила, сказала, что дедушка очень нервничает из-за этого. Никакого решения суда не хочу ждать, мне бы хотелось, чтобы для дедушки человек просто извинился», — отметил он.

Ранее в ходе судебного заседания, выступая по видеосвязи, Артеменко заявил, что Навальный его оклеветал, поскольку он «не позор страны, а ее защитник». Также ветеран потребовал от оппозиционера публичных извинений.

По данным следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В ролике помимо него снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.