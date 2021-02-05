Заседание по делу Навального перенесли

Судья отложил заседание по делу Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение дела отложили на 12 февраля.

Ранее сообщалось, что заседание перешло в словесную перепалку между внуком потерпевшего и обвиняемым. Алексей Навальный заявил, что Игорь Колесников торгует дедом и назвал его «внуком-проститутом».

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.