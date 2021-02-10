Леонида Волкова объявили в международный розыск

Леонида Волкова, руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), объявили в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следователи направили в суд ходатайство об аресте Волкова на два месяца с момента его задержания в России или с момента экстрадиции.

Ранее, 5 февраля, родители Волкова сообщили об обысках в их квартире в Екатеринбурге. Обыски проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несанкционированного митинга в Москве 23 января.

В конце января Волкову было предъявлено заочное обвинение по статье 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). По версии следствия, Леонид Волков привлекал несовершеннолетних к участию в несанкционированной акции 23 января.

Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.