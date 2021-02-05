Родители Леонида Волкова сообщили об обысках у них дома

Родители Леонида Волкова сообщили об обысках в их квартире в Екатеринбурге. Об этом пишет «Новая газета».

Обыск у руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) проводился в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несанкционированного митинга в Москве 23 января.

Сусанна Волкова отметила, что правоохранители вели себя «вежливо и сдержанно». Сам Волков ранее сбежал в Европу и был объявлен в розыск.

Во время обыска ничего не было изъято.

29 января следователи предъявили Волкову заочное обвинение. Фигуранту инкриминируется вовлечение несовершеннолетних в несанкционированную акцию 23 января. Его действия квалифицированы по статье 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»).

Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.