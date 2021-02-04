Соратник Навального заявил о прекращении несанкционированных акций

В ближайшие несколько недель несанкционированные акции протеста в России организовываться не будут. Об этом заявил руководитель сети региональных «штабов Навального» (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков, передает РИА Новости.

Однако, по его словам, протестные акции «возобновятся уже весной».

Также Волков рассказал, что сторонники Навального планируют «доставать его из тюрьмы внешнеполитическими методами».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.