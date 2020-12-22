Путин поговорил с Макроном о Карабахе и коронавирусе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики поговорили о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется, а договоренности между российским, азербайджанским и армянским лидерами, достигнутые 9 ноября, «в целом последовательно выполняются». Также была отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих режим прекращения огня и безопасность населения. «Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении Кремля.

Говоря об урегулировании внутриукраинского конфликта, стороны высказали заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года в Париже. «С российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера"», — отметили в Кремле.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Стороны подтвердили настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения.

Также российский лидер поздравил президента Франции с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего полного выздоровления.

О заражении Макрона коронавирусом стало известно 17 декабря. Он ушел на самоизоляцию как минимум на неделю и в это время будет работать дистанционно. 21 декабря у президента Франции был день рождения, ему исполнилось 43 года.