Определено место заражения Макрона коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран определил вероятное место, где президент Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. По его версии, политик подхватил инфекцию на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 10-11 декабря. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

Глава ведомства пояснил, что в ходе саммита был организован рабочий ужин в большом помещении, однако большое пространство не гарантирует защиту от инфекции. По его словам, Макрон, «судя по всему, не мог заразиться во время рабочего завтрака или ужина в Елисейском дворце».

Это же предположение высказал источник, близкий к французскому лидеру, передает France Press. Отмечается, что политик без перерыва провел 20 часов в переговорах со своими коллегами из 27 стран.

О том, что Макрон заразился коронавирусом, стало известно ранее 17 декабря. Он уйдет на самоизоляцию как минимум на неделю. В это время политик будет работать дистанционно. После этого премьер-министр Испании Педро Санчес отправился на карантин. Его примеру последовали и другие лидеры государств и европейские деятели. Результат теста на инфекцию канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным.