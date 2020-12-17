Раскрыт результат теста на коронавирус видевшейся с зараженным Макроном Меркель

Раскрыт результат теста на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель, видевшейся с французским президентом Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства.

Лидер ФРГ сделала тест после саммита стран ЕС, где присутствовал и французский политик. Немецкий представитель не уточнила, когда именно Меркель сдала анализ: до или после того, как стало известно о заражении Макрона. Результат теста канцлера Германии показал, что у нее нет коронавируса.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что политик носила маску и соблюдала другие меры предосторожности на саммите. Меркель также пожелала Макрону скорейшего выздоровления.

О том, что французский президент заразился коронавирусом, стало известно ранее сегодня. Он уйдет на самоизоляцию как минимум на неделю. В это время политик будет работать дистанционно. Премьер-министр Испании Педро Санчес, узнав о заражении Макрона, отправился на карантин. Политики виделись на мероприятии в Париже, посвященном 60-й годовщине подписания конвенции ОЭСР.