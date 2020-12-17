Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Положительный диагноз на наличие COVID-19 выявили в результате теста. Макрон уйдет на самоизоляцию как минимум на неделю. В это время президент будет работать дистанционно.

3 декабря бывший президент Франции и основатель «Большой семерки» Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет из-за последствий коронавируса. В сентябре экс-президент республики уже был госпитализирован в парижскую больницу Жоржа Помпиду из-за легкой инфекции легких.

По последним данным, во Франции 2,4 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией. Более 59 тысяч человек погибли от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19.