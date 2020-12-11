Франция с 15 декабря усилит комендантский час

Власти Франции с 15 декабря введут комендантский час в целях борьбы с коронавирусом: перемещаться будет запрещено с 20 часов вечера до 6 утра. Об этом объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, его слова передает Franceinfo.

«Мы восстановим комендантский час с 15 декабря. Он будет начинаться с 20, а не с 21 часа, его будут строго контролировать, исключения будут строго ограничены», — заявил Кастекс. Он уточнил, что 24 декабря ради празднования Рождества будет сделано исключение, а вот вечеринки в честь нового года не пощадят.

Предыдущий план комендантского часа предусматривал начало в 21 час. Соблюдение запрета на перемещение будут контролировать 100 тысяч полицейских по всей стране.

По данным института Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа — там насчитывается более 2,3 миллиона случаев инфицирования. Свыше 57 тысяч французских пациентов скончались от связанных с коронавирусом причин, в их числе — бывший президент страны.