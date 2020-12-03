Названа причина смерти бывшего президента Франции

Бывший президент Франции и основатель «Большой семерки» Валери Жискар д'Эстен умер из-за последствий коронавируса. Такую причину смерти политика назвала его семья, передает РИА Новости.

Ранее 3 декабря стало известно о том, что Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет. В середине ноября он был госпитализирован в одну из французских больниц в связи с сердечной недостаточностью.

В сентябре экс-президент республики уже был госпитализирован в парижскую больницу Жоржа Помпиду из-за легкой инфекции легких. Тогда врачи исключили у него заражение коронавирусом. Через несколько дней Жискар д'Эстен был выписан из больницы.

Валери Жискар д’Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах, сменив на этом посту Жоржа Помпиду. Его преемником стал Франсуа Миттеран.