Бывший президент Франции попал в больницу

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен попал в одну из парижских больниц. Об этом пишет Reuters.

94-летний политик госпитализирован с жалобой на проблемы с дыханием. Ранее утверждалось, что он находится в реанимации. Других подробностей не приводится, диагноз бывшего французского лидера не уточняется.

Валери Жискар д’Эстен занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год. Он разрешил развод по взаимному согласию супругов и легализовал аборты, снизив возрастной ценз с 21 года до 18 лет.

Бывшие главы Франции имеют право на квартиру, служебный автомобиль с двумя водителями и семерых помощников. Безопасность каждого из бывших президентов обеспечивают двое сотрудников полиции.

В начале сентября стало известно, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони положили в больницу из-за коронавируса. У 83-летнего политика двухсторонняя пневмония на ранней стадии. 14 сентября его выписали.

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