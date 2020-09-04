Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони положили в больницу из-за коронавируса. Об этом сообщает La Repubblica.

У 83-летнего политика двухсторонняя пневмония на ранней стадии. Госпитализация понадобилась в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов. При этом состояние бывшего премьера не вызывает беспокойства у медиков.

Ранее Берлускони рассказал о своем состоянии после выявления у него COVID-19 3 сентября. По словам бывшего главы кабмина, он чувствует себя хорошо и продолжает работать. Берлускони собирался продолжать подготовку к региональным и частичным административным выборам, которые состоятся на Апеннинах 20-21 сентября. В них принимают участие кандидаты от его партии «Вперед, Италия».

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого тогдашний премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru