Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. О положительных результатах теста на инфекцию пишет Reuters.

Издание ссылается на официальное заявление помощников 83-летнего Берлускони. Они также сообщили, что политик сейчас находится дома в Аркоре, Милан. Он самоизолировался и продолжает работать дистанционно, чтобы «внести свой вклад» в избирательные кампании кандидатов от своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) на местных выборах, запланированных на сентябрь.

В ноябре 2019 года Берлускони попал в миланскую больницу. Он упал и получил травму после того, как попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе.

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого тогдашний премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.