Берлускони завел любовницу на 54 года младше себя

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони бросил любовницу, которая была на 49 лет младше него, и завел новую, оказавшуюся еще моложе. Об этом сообщает издание The Guardian.

83-летний политик встречается с 30-летней Мартой Фашиной (Marta Fascina) — членом итальянского парламента от партии «Вперед, Италия», которую он возглавляет. Женщина переехала к нему на виллу еще до того, как он расстался с прошлой любовницей, 34-летней Франческой Паскале (Francesca Pascale), которая не знала об их связи.

В январе Паскале заверяла итальянскую прессу, что слухи о новом романе престарелого политика лишены оснований. По ее словам, Фашина ночевала на вилле, чтобы помогать Берлускони в партийной работе. Она затруднилась объяснить снимки папарацци, на которых Фашина и Берлускони выгуливают ее собаку. «Меня забавляет, что член парламента гуляет с моей собакой, но я не имею ничего против», — цитировало Agence France-Presse слова Паскале.

Заявление партии «Вперед, Италия», подтверждающее роман Берлускони и Фашины, застал Паскале врасплох. Она заявила, что известие изумило ее. «Он всегда будет дорог мне, — сказала она о Берлускони. — Желаю ему всего счастья в мире и надеюсь, что он найдет кого-то, кто будет заботиться о нем так же, как я».

Сильвио Берлускони родился в 1936 году. В 1965 году он женился на 24-летней Карле Далль’Ольо и прожил с ней до 1985 года. Второй женой стала актриса Вероника Ларио, которая была на 20 лет младше Берлускони. В 2010 году она объявила, что устала терпеть «его связи с малолетками», и подала на развод. К тому времени 74-летний политик второй год жил с новой любовницей — 24-летней Франческой Паскале.

В 2012 году Берлускони рассказывал, что познакомился с Паскале, когда той было 20 лет. Девушка возглавляла неаполитанский клуб поклонников политика, а затем стала работать в предвыборном штабе Берлускони. Когда он развелся с Ларио, Паскале купила свадебное платье и каждый день уговаривала политика жениться на ней, но так и не добилась от него согласия.

В 2009 году Берлускони обвинили в связи с несовершеннолетней моделью Ноэми Летицией, но правовых последствий та история не имела. В 2011 году политик стал фигурантом процесса по делу о связи с 17-летней танцовщицей Каримой эль-Маруг. В 2013 году его приговорили к лишению свободы на семь лет, однако позднее приговор был отменен.

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