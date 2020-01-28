Король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста

Бывший король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль (Delphine Boël). Об этом сообщает RTBF со ссылкой на пресс-релиз юристов бывшего монарха.

Согласно документу, Альберт II принял к сведению результаты ДНК-теста, который он был вынужден пройти по требованию апелляционного суда Брюсселя. Согласно результатам анализа, бывший король Бельгии — биологический отец Боэль. Таким образом, она становится четвертым его ребенком и может претендовать на часть наследства.

Материалы по теме Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи

Тем не менее монарх заявил, что не признает так называемое «общественное отцовство», поскольку не участвовал в воспитании внебрачной дочери и не принимал решений насчет ее образования.

Боэль добивалась анализа ДНК Альберта II с 2013 года, однако тогда он был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.

Мать Боэль, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан (Sybille de Selys Longchamps), утверждает, что была любовницей Альберта II с 1966 до 1984 года. «Я думала, что у меня не может быть детей из-за инфекции, поэтому мы не предохранялись», — пояснила она в телевизионном интервью. Баронесса скрывала имя отца от дочери до ее совершеннолетия.

Юридически ее отцом считается бывший муж Сели-Лонгшан Жак Боэль. Он уже давно развелся с женой и, предположительно, исключил дочь из своего завещания.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!