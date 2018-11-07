Тайная дочь короля Бельгии потребовала тест ДНК и долю наследства

Суд обязал бывшего монарха Бельгии Альберта II сдать образец слюны для проверки отцовства возможного ребенка. Об этом сообщает издание The Guardian.

Бельгийская художница Дельфин Боэль (Delphine Boël) добивалась анализа ДНК Альберта II с 2013 года. Она считает себя незаконнорожденной дочерью бывшего короля и претендует на долю его наследства.

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Мать Боэль, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан (Sybille de Selys Longchamps), утверждает, что была любовницей Альберта II. По ее словам, их отношения продолжались с 1966 до 1984 года. «Я думала, что у меня не может быть детей из-за инфекции, поэтому мы не предохранялись», — пояснила она в телевизионном интервью. Дельфин родилась в 1968 году и узнала, кем был ее отец, когда ей исполнилось 18 лет.

Альберт II отрицает родственные связи с Боэль. Судебное решение призвано поставить точку в этом споре. Если юристы бывшего короля ничего не придумают, ему придется подчиниться и сдать образец слюны. Отказ от теста могут счесть признанием вины. В этом случае Боэль тоже становится его законной наследницей.

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