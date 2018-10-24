Мужчина купил семь соток, объявил независимость и монархию

Житель острова Гернси потребовал объяснений у ООН после того, как местные власти не признали его суверенным монархом семи соток, которые он купил несколько лет назад. Об этом сообщает издание The Independent.

В 2011 году 46-летний Стив Ожье (Steve Ogier) приобрел земельный участок площадью 46 на 15 метров. Он несколько лет складировал там свои вещи, а в 2017 году решил построить на этом месте одноэтажный жилой дом. Власти Гернси не одобрили его план и не выдали разрешение на строительство, сославшись на то, что это место не предназначено для проживания людей.

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В ответ Ожье объявил свой участок независимым королевством под названием Эверленд и стал его королем. Затем новоиспеченный монарх обратился в суд и потребовал запретить местным властям вмешиваться в дела суверенной державы.

Он сослался на подписанную в 1933 году конвенцию Монтевидео — международный документ, согласно которому критериями государственности являются наличие определенной территории, собственного правительства, постоянного населения и способности вступить в отношения с другими нациями. По мнению Ожье, Эверленд удовлетворяет всем перечисленным требованиям.

«Судья сказал мне, что человек не может править сам собой, — рассказывает самопровозглашенный король. — Но моя дочь тоже часть населения — принцесса Эвелин Ожье, ей восемь лет. Всего есть пять граждан, у всех есть право голоса, которое делает их населением». Он признал, что гражданам приходится жить в другом месте, потому что в стране нет дома, и призвал не забывать о населяющих Эверленд диких животных, в частности жуках и червяках.

Суд не признал Эверленд, но Ожье намерен продолжить борьбу. «Я отправил электронное письмо в Организацию Объединенных Наций, теперь жду подтверждения, — говорит он. — Я объяснил им, кто я такой, и попросил ответить, достаточно ли этого, чтобы считаться независимой страной».

Остров Гернси располагается в проливе Ла-Манш примерно в 40 километрах от французского берега. Он считается владением британской короны, но не является частью Великобритании. У Гернси есть собственный домен (.gg) и валюта — гернсийский фунт.

В 2007 году сообщалось, что самопровозглашенное княжество Силэнд, располагавшееся на морской платформе в 10 километрах от британского берега, выставили на продажу. Его пытался купить торрент-трекер The Pirate Bay, однако сделка так и не состоялась.

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